Mainz/Saarbrücken Mehrere Minister: Erleichterungen fürs Frankreich-Geschäft

Baden-Württemberg Wissenschaftsministerin zeichnet Hochschullehrer aus

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) hat in Stuttgart den Landeslehrerpreis 2017 an mehrere Hochschullehrer verliehen. "Wir zeichnen heute Lehrende aus, die mit größtem Engagement und starken Ideen die nächste Generation akademisch ausbilden", sagte sie laut Mitteilung bei der Veranstaltung am Mittwoch.