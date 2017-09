Berlin - Rund sieben Wochen nach dem Absturz eines Hubschraubers der Bundeswehr in Mali ist es dort erneut zu einem gefährlichen Zwischenfall mit einem Helikopter gekommen. Während des Abhebens eines NH90-Transporthubschraubers auf dem Flugfeld im deutschen Feldlager fiel in Gao ein Triebwerk aus, wie die "Welt" berichtet. Die Maschine musste notlanden. Soldaten seien bei dem Vorfall am 14. September nicht zu Schaden gekommen, teilte die Bundeswehr mit. Ende Juli waren zwei Soldaten bei einem Hubschrauberabsturz in Mali ums Leben gekommen.