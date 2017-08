Mannheim.

Darf ein Sikh wegen seiner Religion ohne Helm Motorrad fahren - darüber verhandelt der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg heute in Mannheim. Der Kläger trägt aus religiösen Gründen einen Turban und hatte eine Ausnahme von der Helmpflicht beantragt. Die Stadt Konstanz entschied sich 2013 aber dagegen. Normalerweise dürfen Anhänger der indischen Religion ihren Turban niemals abnehmen. Ob der VGH nun zugunsten des Sikh entscheidet, ist unklar: Während beispielsweise in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) oder in Hamburg zwei seiner Glaubensbrüder ohne Helm Motorrad fahren dürfen, lehnte das Verwaltungsgericht Freiburg im November 2015 einen entsprechenden Antrag ab.