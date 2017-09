Mannheim Ehemann erstochen: Zwölf Jahre Haft für Frau aus Ketsch

Die 51-Jährige hatte weitgehend gestanden, dass sie in der Nacht zum 2. Februar ihren Mann getötet und dann erfolglos versucht hatte, die Leiche des 43-Jährigen zu beseitigen. Als Motiv nimmt die Justiz eheliche Probleme an. Die Staatsanwältin hatte lebenslänglich gefordert, die Verteidigerin acht Jahre und sechs Monate. Nach Verbüßen eines Teils der Haftstrafe soll die Frau in eine sogenannte Entziehungsanstalt kommen (Az.: 1 Ks 300 Js 3698/17).