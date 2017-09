Mannheim Fußgängerin von Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt

Mannheim.

Eine Fußgängerin ist in Mannheim von einer Straßenbahn angefahren und tödlich verletzt worden. Die 79 Jahre alte Frau sei am Donnerstag beim Überqueren der Straße von dem Fahrzeug so stark erfasst worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei mit. Der exakte Hergang des Unglücks war zunächst unklar.