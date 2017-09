Mannheim/Heidelberg Martin Schulz spricht in Mannheim und Heidelberg

Schulz fährt anschließend rund 20 Kilometer weiter nach Heidelberg. In der Romantikstadt am Neckar nimmt der SPD-Vorsitzende an einer Kundgebung auf dem Universitätsplatz teil. Bei der Veranstaltung sprechen unter anderem auch die SPD-Landesvorsitzende von Baden-Württemberg, Leni Breymaier, sowie der Politkünstler Klaus Staeck. Vor der Bundestagswahl am 24. September kämpft die SPD im Duell mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegen ein Umfragetief.