Mannheim Randalierer von Bienenvolk vertrieben

Kurz vor 21 Uhr gelangten die Jugendlichen unbefugt auf das Gelände einer Schule im Anemonenweg in der Mannheimer Gartenstadt. Dort warfen sie einen Bienenkasten um und wurden laut Polizeibericht augenscheinlich von dem aufgebrachten Bienenvolk in die Flucht geschlagen.

Die sechs bis sieben Jugendlichen flüchten in Richtung Wotanstraße. Der Bienenkasten wurde von den eingesetzten Polizeibeamten wieder in Stand gesetzt, so dass das Überleben des Volkes gesichert werden konnte. Ein Schaden in Höhe von 400 Euro wurde somit abgewendet. "Den ein oder anderen Bienenstich mussten die Beamten bei der Rettungsaktion jedoch hinnehmen", heißt es in der Pressemitteilung.