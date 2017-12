Mannheim MVV Energie 2017 profitiert von kühlem Winterwetter

MVV habe in den vergangenen Jahren knapp drei Milliarden Euro in die Modernisierung seiner Netze und Anlagen investiert, sagte Vorstandschef Georg Müller am Dienstag. Das Unternehmen ernte jetzt die Früchte. Der Umsatz betrug rund vier Milliarden Euro - ähnlich wie im Vorjahr.

Deutschlands einziger börsennotierter Kommunalversorger setze auch in den kommenden Jahren in den Ausbau der erneuerbaren Energien, sagte Müller. Zudem habe das Unternehmen nach seinen beiden bereits laufenden Kraftwerken in Plymouth und Ridham den Zuschlag für ein weiteres Projekt in Großbritannien erhalten: In der schottischen Stadt Dundee hat MVV Ende November eine Abfallverwertungsanlage übernommen. Mit Gesamtinvestitionen von 135 Millionen Euro wird dort ein Heizkraftwerk errichtet und von MVV 25 Jahre lang betrieben.