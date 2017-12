Mannheim.

Nach einer tödlichen Messerattacke auf seine Vermieterin muss sich ein 24-Jähriger vorm Landgericht Mannheim wegen Totschlags verantworten. Er soll die damals 32-Jährige am 30. Juni wegen ihres Hinweises auf seinen Mietrückstand von 50 Euro mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser angegriffen haben, wie es laut Gericht in der Anklage heißt. Er hat nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft mindestens 55 Mal auf sie eingestochen. Sie starb noch in der Wohnung. Laut Anklage war der Mann betrunken. Er hat die Tat in Vernehmungen laut Staatsanwaltschaft im Wesentlichen zugegeben. Das Opfer hatte die Wohnung gemietet und ein Zimmer an den Mann untervermietet (Az.: 1 Ks 203 Js 20965/17).