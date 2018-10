Mannheim Verkehrspolizei beendet diesjährigen Poser-Einsatz

Mannheim.

Aufgemotzte Fahrzeuge oder manipulierter Auspuff: Die Ermittlungsgruppe "Poser" in Mannheim hat sich mit dem Ende der warmen Jahreszeit wieder aufgelöst. "In den sechs Monaten dieses Jahres verzeichnete die Verkehrspolizei nur noch 328 Mitteilungen lärmgeplagter Anwohner. Das ist eine Halbierung der Beschwerden" sagte der Chef der Verkehrspolizei, Dieter Schäfer, am Mittwoch in Mannheim laut einer Pressemitteilung. Im Jahr 2016 füllten innerhalb von zwei Monaten 553 Bürgerbeschwerden den Postkorb der Verkehrspolizei, im Jahr 2017 kamen in sechs Monaten 650 E-Mails an. Die Ermittlungsgruppe war seit dem 19. April im dritten Jahr unterwegs.