Mannheim Vier-Gänge-Menü für Handballer: Bitter und Co. bereit für EM

Schon an diesem Montag (14.40 Uhr/ARD) steht für die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop in Wien die Generalprobe gegen Österreich an. Anschließend geht es weiter nach Trondheim, wo dann wenige Tage später mit einem Sieg gegen die Niederländer die Grundlage für die angepeilte Medaille beim Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden gelegt werden soll. Spielen Bitter und sein Torhüter-Kollege Andreas Wolff bei der EM ähnlich auf wie beim Sieg gegen die Isländer, ist das kein unrealistisches Ziel. "Wenn wir diese Torhüterleistung ansatzweise halten können, haben wir ein tolles Fundament für die Europameisterschaft", sagte Prokop.

Bitter hatte sich zuvor präsentiert, als wäre er nie weg gewesen. 2030 Tage nach seinem davor letzten Einsatz im Nationaltrikot brachte der Keeper des TVB Stuttgart die Gäste mit seinen Paraden im zweiten Durchgang zur Verzweiflung. Der Routinier krönte seine Leistung mit zwei abgewehrten Siebenmetern. In Erinnerung blieb ihm aber vor allem ein Moment vor dem Spiel. "Das Schönste war das Einlaufen. Die Nationalhymne hier mit den Jungs Arm in Arm zu singen, ist auf jeden Fall schöner, als sie vor dem Fernseher zu singen", sagte Bitter. "Es ist ein wenig aufregend, jetzt wieder mit dem Adler auf der Brust. Aber im Grunde bleibt es Handball."

Mit seiner Erfahrung soll Bitter dem von Verletzungssorgen geplagten Team bei der EM helfen. Der Weltmeister von 2007 weiß, wie Turniere funktionieren, und dass auch der Ausfall von gleich sieben Rückraumspielern nichts für ihren Verlauf bedeuten muss. "Ich habe gelernt, dass man mit einer Niederlage nicht aus dem Turnier raus ist. Ich habe aber auch den Weitblick, dass man nach schlechten Leistungen trotzdem was Großes erreichen kann", sagte er der "Bild am Sonntag". Mindestens das Halbfinale will die DHB-Auswahl erreichen. Gegen die Österreicher soll der Feinschliff für das Erreichen dieses Ziels erfolgen.