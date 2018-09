Mannheim/Wiesloch Polizei-Mitarbeiter an fremdenfeindlichen Übergriffen beteiligt

Sechs Männer im Alter zwischen 23 und 36 Jahren sollen am 8. September im Rahmen eines Junggesellenabschieds zunächst fremdenfeindliche Parolen skandiert und politisch motivierte Schmähgesänge gesungen haben. Danach hätten sie die vor einem Eiscafé sitzenden türkischstämmigen Familien unter anderem mit Stühlen angegriffen. Dabei wurden insgesamt fünf Personen leicht bis mittelschwer verletzt. Nach Angaben der Polizei konnten mehrere Funkstreifen die zum Teil massiv alkoholisierten Männer in unmittelbarer Tatortnähe feststellen und vorläufig festnehmen.

Gegen zwei Beschuldigte im Alter von 23 und 36 Jahren beantragte die Staatsanwaltschaft Heidelberg nun Haftbefehle, gegen vier weiteren Tatverdächtige wurden strafprozessuale Maßnahmen durchgeführt. Ermittelt wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der Sachbeschädigung, des Landfriedensbruchs, der Volksverhetzung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Auch ein 30-jähriger Tarifbeschäftiger der Polizei war nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums an den Vorfällen beteiligt. Der 30-Jährige wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt und von sämtlichen Aufgaben entbunden. Sollten sich im Zuge des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens die Anschuldigungen gegen den Mitarbeiter erhärten, muss er mit der Entlassung aus seinem Angestelltenverhältnis rechnen. Der Mann ist nach Rückfrage beim Innenministerium kein Polizeibeamter, sondern in der Verwaltung tätig.

"Die Polizei in unserem Land leistet hervorragende Arbeit. Die Menschen im Land können und sollen vollstes Vertrauen in sie haben. Gerade deshalb darf ein Einzelner nicht die gesamte Organisation diskreditieren. Nirgendwo in den Reihen der Polizei ist Platz für Straftäter oder fremdenfeindliches Gedankengut", äußerte sich dazu der Inspekteur der Polizei, Detlef Werner.