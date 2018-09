Marbach Apfeldiebe verjagt -Traktor fährt alleine weiter

Marbach am Neckar.

Am Donnerstagnachmittag machte sich ein Traktor selbstständig, als sein Fahrer gerade dabei war, Apfeldiebe von seinem Grundstück zu verjagen. Als der Traktorfahrer auf seinem Grundstück an der Affalterbacher Straße in Marbach Personen sah, die auf seinem Grundstück unberechtigt Äpfel einsammelten, hielt er an, um sie zur Rede zu stellen. Aus bisher ungeklärter Ursache machte sich das Fahrzeug selbstständig und fuhr rückwärts davon.