Marbach Polizei: Rätsel über verätztes Hinterteil eines Fahrgastes

Marbach.

Verätzungen am Hinterteil eines Busfahrgastes stellen die Polizei vor ein Rätsel. Wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte, sei unklar, ob ein Unfall oder eine Straftat dafür die Ursache waren. Ein 28 Jahre alter Mann hatte am Freitag nach einer Busfahrt von Marbach (Kreis Ludwigsburg) nach Beilstein (Kreis Heilbronn) Verätzungen am Hinterteil erlitten.