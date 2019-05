Maria 2.0 in Waiblingen Frauen fordern Gleichstellung in der Kirche

Ausgehend von einem Lesekreis in der Gemeinde Heilig Kreuz in Münster wenden sich katholische Frauen und Männer in einem offenen Brief direkt an den Papst. Gefordert wird unter anderem, dass Missbrauchstäter in der Kirche keine Ämter mehr ausüben dürfen und sie automatisch an weltliche Gerichte überstellt werden. Frauen müssten Zugang zu allen Ämtern der Kirche haben, das Pflichtzölibat müsse aufgehoben werden. Stattdessen habe sich die kirchliche Sexualmoral an der Lebenswirklichkeit der Menschen auszurichten. „Frauenlob wird gerne von Kirchenmännern gesungen, die aber allein bestimmen, wo Frauen ihre Talente in der Kirche einbringen dürfen“, schreiben die Initiatorinnen. Geduldet werde von den Kirchenmännern aber nur eine Frau: „Maria. Auf ihrem Sockel. Da steht sie. Und darf nur schweigen.“ Gleichzeitig rufen die Initiatorinnen vom 11. bis zum 18. Mai alle Frauen auf, in einen Kirchenstreik zu treten. Das bedeutet: keine Kirche mehr zu betreten und keinen Dienst zu tun. „Wir werden informieren und diskutieren und deutlich machen, dass jetzt die Zeit ist und die Stunde, um zu handeln“, schreiben die Verantwortlichen in Münster.

„Wir rufen Frauen und Männer dazu auf, aufzustehen“

Zeit zu handeln ist es auch nach Ansicht der Frauen in St. Maria Neustadt. Allerdings treten sie nicht in einen Streik, sondern mit einer Aktion im Gottesdienst für einen sichtbaren Wandel in der Kirche ein. Nach der Predigt am Sonntag werden Plakate mit Bildern aktiver Frauen in der Kirche entrollt und deren Biografien vorgestellt. „Wir rufen alle Frauen und Männer dazu auf, aufzustehen“, sagt Julia Wernecke, Lehrerin am Büchner-Gymnasium in Winnenden und ehrenamtliche Mitarbeiterin in St. Maria. Ganz bewusst wollen die Frauen ihre Kirche nicht verlassen, sondern mittendrin die Stimme erheben, um für ihre Forderungen einzutreten: „Wir fordern die Gleichbehandlung von Frauen auf allen Ebenen der Kirche und die Abschaffung des Zölibats“, so Wernecke.