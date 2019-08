Marktstraße in Winnenden Umgebaute Postfiliale: Eröffnungstag steht fest

Geplant war, dass die Post drei Wochen für den Umbau schließt. Kurz vor Ende dieser Zeit stellte sich heraus, dass es mindestens Mittwoch wird, bis die Filiale eröffnet, am Donnerstag hieß es, dass die Filiale diese Woche komplett geschlossen bleibt. Wer nun am Donnerstag das neue Schild an der Glastür las, dass am Montag (19.08.) aufgemacht wird, denkt sich demnach: Endlich. Auch Ute Richter geht es so. Ihr ist das ganze Hin und Her in den letzten Tagen peinlich. Auch wenn sie und ihr Mann Michael nur bedingt etwas dafür können. Mal mussten sie auf Techniker warten, mal ging das Internet nicht. „Das Schlimme ist, dass wir meistens gar nichts machen konnten“, sagt Ute Richter. „Nicht einmal putzen, weil noch gearbeitet werden musste oder Kabel noch nicht angeschlossen waren“, berichtet sie.

„Am Montag eröffnen wir, hundertprozentig! Noch länger können wir unsere Kunden nicht warten lassen“, sagt Michael Richter. Ob sie Angst vor verärgerten Kunden haben, die vier Wochen ohne die Filiale auskommen mussten? „Ein bissele schon“, sagt Ute Richter. „Ich hoffe, dass sie nicht so arg frustriert sind.“

Kunden wollten Pakete abholen

Ihr Mann Michael erzählt, dass in den letzten Tagen einige Winnender Zettel im Briefkasten hatten: „Bitte holen Sie Ihr Paket in der Markstraße 54 ab“ stand drauf. „Kunden klingelten, dabei hatten wir ja geschlossen. Bei uns kamen außerdem keine Pakete an. Die Kunden denken wohl, dass wir das verbockt haben. Das stimmt aber nicht“, sagt er.