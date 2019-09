Maschinenbau-Studie Südwesten bei Technikunterricht vorn

"Baden-Württemberg ist Technik-Land Nummer eins", sagte VDMA-Geschäftsführer Dietrich Birk. So lobt die Studie vor allem das eigenständige Wahlpflichtfach "Technik" an Haupt-, Real- und Gemeinschaftsschulen sowie das Fach "Biologie, Naturphänomene und Technik", das an allen Schulformen in der fünften und sechsten Klasse im Stundenplan steht. Zudem hebt der VDMA ein übergreifendes Leitbild für berufliche Orientierung sowie die Einführung des Fachs "Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung" hervor.

Nachwuchspotenzial für Studium und Ausbildung gehe verloren

Allerdings macht die Studie auch Defizite aus: "Es ist ein Wermutstropfen, dass an den Gymnasien das Fach Technik nicht bis zum Abitur verankert ist", sagte Birk. "Hier geht unseren Betrieben Nachwuchspotenzial für Studium und Ausbildung verloren." Auch die Zusammenarbeit in Mathematik, Technik und den naturwissenschaftlichen Fächern könnte noch besser sein, hieß es.

Hinter Baden-Württemberg platzierten sich in der Studie auch Sachsen-Anhalt und Thüringen in der Spitzengruppe. Schlusslichter sind Berlin, Rheinland-Pfalz und Hessen. Mit Blick auf die je nach Bundesland sehr unterschiedlichen Ergebnisse forderte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) ein verpflichtendes Schulfach "Technik" in allen Schulformen.