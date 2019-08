Maskottchen der Remstal-Gartenschau Selbstversuch in Schorndorf: Im Inneren der Biene Remsi

Fellige Handschuhe machen das Kostüm perfekt.

Ab jetzt heißt’s Schweigen. Kopf schütteln sowie Daumen hoch und runter müssen zur Verständigung reichen. Schließlich soll die Biene ihre Integrität wahren. Wechselnde Stimmen der verschiedenen Bienendarsteller würden speziell die Kinder nur verwirren. Auch der Kopf darf nie vor Zuschauern gelüftet werden. Das würde die Biene entzaubern.

Kuscheliges Rieseninsekt: bewundert und geliebt

So gewandet geht’s nun raus in die freie Wildbahn. Nur durch den Bienenmund hindurch lässt es sich blicken. Über die Insekten-Schnute ist noch ein Netz gespannt. Das schränkt die Sicht nach draußen weiter ein, allerdings ist’s auch irgendwie ganz gut, dass auf diese Weise kein Wespentier ins Bienenhirn gelangen kann. Könnte ziemlich unbequem werden. Noch ein paar Probehüpfer und -wackler, dann kann’s los gehen.

Dass für ein kuscheliges Rieseninsekt andere Regeln gelten als für Normalos ist schnell klar. „Hey Remsi, komm mal her, ich möcht’ ein Selfie machen.“ Zack, hat die Biene eine junge Dame im Arm, die sich von ihrer Begleitung ablichten lässt. Dass dabei den blauen Flügeln ein paar Blumentöpfe im Weg stehen – nun ja, was soll man machen. Man hat halt hinten am gelben Köpfchen keine Augen. Und dann kommen sie der Biene schon entgegengesprungen – die Kinder. Sie himmeln die Gelb-Schwarze mit großen Augen an, winken schüchtern, staunen und freuen sich über die kleinen Gummibärchentüten. Und dann gibt’s auch ganz Forsche. Ein kleiner Mutiger stürzt sich der Biene mit einem „Hallo, Remsi!“ herzhaft in die Arme. Schließlich ist das tapsige Tier in der Daimlerstadt keine Unbekannte mehr. David Wagner, Chef der Agentur Vanevents und damit Remsis Chef weiß, dass die Biene hier am häufigsten im Einsatz ist. „Remsi ist bestimmt dreimal pro Woche in Schorndorf.“ In kleineren Kommunen oder auch in Schwäbisch Gmünd, wohin es das kuschelige Insekt weniger oft verschlägt, ist die Aufregung noch erheblich größer, wenn es um die Ecke biegt. Dafür ist die Vertrautheit auch erheblich kleiner.

Trotz Anstrengung ein Heidenspaß

Einstweilen wird’s wärmer und wärmer im Bienenkleid. Schweißtropfen rollen, nein rauschen über die Stirn, wandern weiter Richtung Hals. Abwischen ist unmöglich. Schließlich versperrt Remsis Kugelkopf den Weg. So richtig viel Sauerstoff kommt auch nicht hinein und recht viel Kraft kostet die Sache auch. Da muss die Nackenmuskulatur wirklich gut arbeiten, damit Remsi nicht mit hängendem Kopf daherspaziert. Der Puls gibt Gas.

Allerdings – es macht auch einen Heidenspaß. Im Bienenkostüm versteckt, erwacht ein längst vergessener Spaß am Spielen, ein gewisser Hang zum Scherzetreiben stellt sich ein. Und das Beste: Keiner ist von Remsi genervt. Auch wenn sich das dickliche Flügeltierchen in der Eisschlange vordrängelt, Blümchen vom Tisch fegt, bei Fotos Hasenöhrchen zeigt und die kleinen Besucher um ihre Gummibärchentütchen kämpfen lässt – niemand ist Remsi böse. Aber wie auch. Die Maskottchen-Macher haben in Sachen Kindchenschema wirklich alles geben: Große Kulleraugen, riesiger Kopf, dicker Po und spärliche Frisur – dagegen kommt kaum einer an.