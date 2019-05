"Maulwurf-Kreisel" stark beschädigt Autofahrer fährt über Grunbacher Kreisverkehr

Demnach war das Auto ein Daimler, welches Modell konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen. Es ist jedoch stark zu vermuten, dass es sich um einen Geländewagen oder SUV handelt, weil sich in der Kreisel-Mitte ein stattlicher Hügel auftürmt. "Ein normales Auto wäre dort steckengeblieben", sagt der Remshaldener Peter Schuster, der die Schäden fotografiert und unserer Zeitung die Bilder zur Verfügung gestellt hat. Das Fahrzeug muss außerdem ziemlich robust sein, weil der Fahrer damit auch zwei der Verkehrsschilder am Kreisverkehr plattgefahren hat.

Möglicherweise nicht der erste Vorfall

In der Facebook-Gruppe "Du weißt, dass du aus Remshalden bist, wenn..." schreiben Kommentatoren von ähnlichen Vorfällen, die in letzter Zeit im Raum Schorndorf passiert sein sollen. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, diese hat von anderen Fällen, in denen Kreisverkehre überrollt wurden, keine Kenntnis.

Update Stand 14.19 Uhr

Nach Informationen unserer Zeitung wurden tatsächlich auch innerhalb der vergangenen Tage sowohl der Kreisverkehr beim Netto in Miedelsbach als auch ein Kreisel bei Haubersbronn überfahren und beschädigt. Die Polizei hat davon keine Kenntnis. Allerdings schreibt uns ein Leser, dass er die Polizei in Miedelsbach am Kreisverkehr bei der Begutachtung des Schadens gesehen hat.



Wir haben auch bei der Stadtverwaltung Schorndorf beziehungsweise den Zentralen Diensten der Stadt nachgefragt. Dort ist laut Aussage einer Mitarbeiterin, Stand früher Donnerstagnachmittag, nur der Fall in Miedelsbach bekannt. Es sei an dem Kreisverkehr ein Schaden von rund 650 Euro entstanden. Die Stadt hat auch einen Zeugenhinweis bekommen, in dem von einem schwarzen Geländewagen die Rede ist.