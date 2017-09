Wolgast - Die CDU hat den Wahlkampfauftritt von Parteichefin Angela Merkel heute in Wolgast in eine Halle verlegt. Als Begründung nannte die Partei das schlechte Wetter. Merkel ist am späten Nachmittag in Wolgast, wo sie zunächst die Peene-Werft besucht. In der Kleinstadt sind auch zwei rechte Protestveranstaltungen angemeldet - in der Nähe des ursprünglichen CDU-Veranstaltungsortes. Merkel hatte am Mittwoch im sächsischen Torgau einen ihrer schlimmsten Auftritte im Wahlkampf erlebt. Anhänger von NPD und AfD brüllten die Kanzlerin während ihrer gesamten Rede nieder.