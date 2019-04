Mehr als 725 000 Euro veruntreut Ehemaliger Mitarbeiter der Stadtwerke Backnang vor Gericht

Erst als er bei seiner Arbeit im Kundenwesen auf diese Konten stieß, sei ihm die Idee gekommen, sich das Geld anzueignen, sagt der Angeklagte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er etwa 25 000 Euro Schulden aus einer vorhergegangenen Selbstständigkeit, aber auch, wie er zugibt, durch Kreditkartenrechnungen und Online-Bestellungen angehäuft. Die Inkassobüros, denen er monatlich Raten in Höhe von 600 Euro überwies, erhöhten diese auf 950 Euro, drohten, seinen Lohn zu pfänden. „Ich bekam Panik, dass mein Arbeitgeber das mitbekommen und mir kündigen könnte“, beschreibt der heute 48-Jährige.

"Ich habe in Saus und Braus gelebt, da floss der Champagner"

Im Nachhinein hätte er anders reagiert und mit seinen Vorgesetzten darüber gesprochen, sagt er. Damals kamen ihm andere Gedanken. Was passiert, wenn die Guthaben auf meinem Konto landen?, habe er sich gefragt. Der Stuttgarter ließ es darauf ankommen, gab als Empfänger die inaktiven Kunden, bei der Kontonummer die eigene an – und siehe da, es funktionierte, der Betrug fiel weder dem Arbeitgeber noch der Bank auf. Dennoch habe er immer in der Angst und in dem Wissen gelebt, dass er irgendwann auffliegen werde. Spätestens bei der Betriebsprüfung im Frühjahr. Doch auch den Wirtschaftsprüfern fiel nichts auf. Die Schulden waren nach wenigen Monaten abbezahlt, aber der 48-Jährige machte weiter. Warum, fragt die Staatsanwältin. „Weil es ging“, lautet die Antwort. „Ich konnte mich praktisch einfach bedienen, ohne dass es jemand merkte.“ „Ich habe in Saus und Braus gelebt, da floss der Champagner“

Als die Guthaben der inaktiven Kundenkonten leergeräumt waren, entdeckte der Mitarbeiter eine andere Möglichkeit, sich Geld zu beschaffen: Er stellte Kunden etwas in Saldo, belegte sie mit einer internen, ewig währenden Mahnungssperre und überwies sich das Geld. Die Beträge hatten zu diesem Zeitpunkt ganz andere Dimensionen angenommen, teilweise überwies sich der 48-Jährige mehr als 15 000 Euro – als Empfänger sind inzwischen vor allem Firmen angegeben. Auch diese Masche fiel lange nicht auf.

"Ich bin völlig außer Kontrolle geraten"

Von dem Geld kaufte er sich Autos, Möbel, zog in eine teure Wohnung, feierte ausgiebig mit Freunden. „Ich habe in Saus und Braus gelebt, da floss der Champagner“, erinnert er sich. Auch seinem Lebensgefährten in Rumänien, den er über das Internet kennengelernt hat, überwies er insgesamt mehr als 100 000 Euro, kaufte ihm zwei Autos und teure Urlaube. „Aus Angst, seine Liebe zu verlieren, habe ich ihm ständig Geld gegeben“, beschreibt er seine Abhängigkeit. Die ganze Zeit über sei ihm bewusst gewesen, dass er Geld ausgibt, das ihm nicht gehört. Aufhören konnte er dennoch nicht.