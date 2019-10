Mehr als ein Fall pro Tag Partnergewalt im Rems-Murr-Kreis auf Fünfjahreshoch

Deutschlandweite Zahlen: In der polizeilichen Kriminalstatistik des Bundeskriminalamts sind fürs Jahr 2018 deutschlandweit 167 Todesopfer von Partnergewalt aufgeführt, darunter 31 Männer. Im Jahr 2017 waren es 179 Todesopfer, darunter 32 Männer.

Die Küche und das Sofa zählen zu den gefährlichsten Orten. Hinter verschlossenen Gardinen wird geschlagen und getreten, und meist nimmt niemand Notiz davon. „In allen gesellschaftlichen Schichten“ kommt es zu Gewalt zwischen Partnern, Ex-Partnern oder anderen Familienmitgliedern. Alkohol und Drogen spielen eine Rolle, aber auch „Arbeitslosigkeit, Armut und Verzweiflung“, heißt es in einer Analyse der Polizei. Sie spricht ferner von „Boshaftigkeit bis Hass“ als Grund für Gewaltausbrüche unter Menschen, die sich ehemals – vielleicht – geliebt haben.

Es geht um Macht und den Verlust von Macht

In der Analyse „Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen“ des Bundesfamilienministeriums (auch Männer werden Opfer, aber weniger häufig) heißt es, häusliche Gewalt gegen Frauen habe „nichts mit Herkunft, Bildung oder Einkommen der Betroffenen zu tun. Die Forschung belegt, dass jede vierte Frau im Laufe ihres Lebens Gewalt durch den eigenen Partner erlebt“.

Gewalt unter (Ex-)Partnern dürfte in vielen Fällen mit veränderten Frauen- und Männer-Rollenbildern zu tun haben, zumindest legen das verschiedene Untersuchungen nahe. Es geht um Macht, und Verlust von Macht könnte zu Aggression führen. Wer keine Anerkennung erhält, im Leben draußen nicht und nicht in der Familie, der platzt vor Wut: Das ist nur der Versuch eines Erklärungsansatzes.

Eifersucht und Besitzdenken oder die Idee, den anderen bestrafen zu müssen – Gefühle dieser Art spielen eine Rolle. Könne er die Frau nicht haben, werde auch kein anderer sie bekommen: Mit diesem Gedanken im Kopf war nach Überzeugung des Landgerichts ein 40-jähriger Mann im März dieses Jahres in ein Casino in Fellbach gestürmt. Er versetzte der 24-jährigen Angestellten, die knapp zwei Monate zuvor die Beziehung zu ihm beendet hatte, mehrere Messerstiche. Zu acht Jahren Haft wurde der Mann in erster Instanz verurteilt.

Bald jährt sich der Mord an einer damals 22-jährigen zweifachen Mutter aus Backnang-Strümpfelbach zum zweiten Mal. Ihr früherer Lebensgefährte wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, und das Gericht stellte eine besondere Schwere der Schuld fest.