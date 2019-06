Mehr Platz für noch mehr Kinder Remshalden arbeitet am Ausbau der Kitalandschaft

Die Kinderzahlen in Remshalden steigen stetig an. Seit 2010 sind sie um rund 30 Prozent gestiegen. Konkret: Wo 2010 und 2011 noch 106 Kinder erfasst wurden, sind’s in den vergangenen Jahren meist mehr als 135 Kinder. Und das wird entsprechend den Prognosen der Planer so weitergehen. Die geplanten Baumaßnahmen auf dem ehemaligen Realschulgelände und die damit verbundenen Zuzüge werden die Zahlen weiter in die Höhe treiben. Und klar ist, die steigende Geburtenrate sowie die immer größere Inanspruchnahme von U-3-(Ganztags-)Betreuungsplätzen schlagen sich zeitversetzt auch in einem höheren Bedarf im Kindergarten- und Grundschulbereich nieder.

Kindertagespflege fängt Mangel an kommunalen Betreuungsplätzen ab

398 Kinder in Remshalden (Stand 31.12.2018) sind unter drei Jahre alt, für 123 von ihnen gibt’s einen Betreuungsplatz, das entspricht einer Quote von 30,90 Prozent. Damit ist sie um 1,5 Prozentpunkte gesunken – dies trotz eines Ausbaus der Betreuungsplätze. Also müssen Übergangslösungen her, bis die neue Kindertagesstätte gebaut werden kann. Die hat die Gemeinde in Form eines weiteren „Tiger“-Projektes (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen) gefunden (wir berichteten).

Längst ist die Kindertagespflege eine wichtige Ergänzung zum kommunalen Betreuungsangebot und eine kostengünstige Möglichkeit, den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken. Und so zahlt die Gemeinde Zuschüsse an den Tageselternverein und Pflegepersonen. Bislang werden bereits 60 Kinder von rund 20 Tagesmüttern betreut. Und zehn weitere U-3-Kinder brauchen ab spätestens September 2019 einen Betreuungsplatz.