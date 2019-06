Mehr Spielspaß für Kleinkinder Neuer Spielplatz in Plüderhausen eröffnet

Wo vorher nur eine Wiese war, stehen jetzt eine Nestschaukel, eine Kleinkind-Rutsche und ein Balancierparcours. Die neuen Spielmöglichkeiten im Narzissenweg sollen vor allem kleineren Kindern dienen. „Wir waren ehrlich gesagt bei den Spielplätzen nicht führend in der Gegend“, gab Bürgermeister Andreas Schaffer in seiner Rede zur Einweihung der neuen Anlagen zu. Deshalb habe man aber – auch mit Blick auf die Gartenschau – nachgebessert. „Wir sind stolz, dass wir das Thema abgearbeitet haben, und wollen dranbleiben“, sagte Schaffer.

Die Gemeinde hat auch den Spielplatz Kelterberg erweitert

Schon im März 2017 gab es eine Spielplatz-Begehung, an der unter anderem Eltern und eine Erzieherin teilgenommen hatten. „Da ist uns wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wir zu wenige Spielmöglichkeiten für Kleinkinder haben“, so Schaffer. Das Spielplatz-Konzept, das der zuständige Arbeitskreis dann erstellte, sorgte für einige Neuerungen: Neben dem Spielplatz am Narzissenweg hat die Gemeinde auch den Spielplatz am Kelterberg erweitert und die Spielplätze an der Lerchenstraße und am Marktplatz völlig neu gestaltet.

Eine „mutige Investition des Gemeinderates“ nannte Bürgermeister Schaffer das Projekt auch deshalb, weil die Verbesserungen an den Spielplätzen die Gemeinde nach seinen Angaben um die 650 000 Euro gekostet haben. Plüderhausen müsse immer mit spitzer Feder rechnen, aber die Entscheidung sei dann relativ schnell gefallen. „Es war ein gutes Konzept“, findet Schaffer, das den Gemeinderat überzeugt hatte. Mit dem Budget sei man gut hingekommen.