Mehrere Verletzte in Affalterbach Kleinbus mit Kindern an Bord gerät auf Gegenfahrbahn

Affalterbach.

Bei einem Unfall mit einem Fahrdienst-Kleinbus sind am Donnerstagmorgen mehrere Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder. Das teilte die Polizei Ludwigsburg auf Nachfrage mit. Der Fahrer des Wagens geriet auf der Kreisstraße in Richtung Birkhau gegen 7.25 Uhr aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Zum Unfallzeitpunkt hatte er vier Kinder an Bord.