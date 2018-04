Meißenheim.

Weil sie mit ihrem betrunkenen und randalierenden Sohn nicht mehr zurecht kam, hat eine Mutter in Meißenheim bei Lahr (Ortenaukreis) den 15-Jährigen der Polizei übergeben. Die Frau hatte ihn in der Nacht zum Montag mit dem Auto nach Hause bringen wollen, wie die Polizei mitteilte. Doch der Jugendliche rastete aus und zerschlug die Scheibe einer Gaststätte. Dabei verletzte er sich. Der 15-Jährige, der den Angaben zufolge mehr als 1,5 Promille Alkohol im Blut hatte, verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle der Polizei. Die Mutter hatte sich laut den Beamten nicht in der Lage gesehen, ihren Sohn zuhause zu betreuen.