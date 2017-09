Mexiko Beyoncé spendet Song-Erlöse an Hurrikan-Opfer

New York - US-Sängerin Beyoncé (36) will die Einnahmen ihres neuen Songs "Mi Gente" verschenken: "Ich spende die Erlöse des Liedes an Hilfsorganisationen, die die Hurrikan-Opfer in Puerto Pico, Mexiko und auf den anderen betroffenen Karibikinseln unterstützen", schrieb sie am Freitag auf Instagram.