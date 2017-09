Puerto Madero - Nach dem starken Erdbeben vor Mexiko haben die Behörden im Bundesstaat Chiapas Menschen wegen der Tsunamigefahr in Sicherheit gebracht. Die Bewohner von Puerto Madero, einem Hafenort in der Nähe der Grenze zu Guatemala, seien vorsichtshalber in Sicherheit gebracht worden, teilte die Zivilschutzbehörde von Chiapas auf Twitter mit. Die Behörde veröffentlichte Bilder von der Evakuierung. Das Erdbeben vor Mexikos Pazifikküste hatte nach Angaben der Regierung eine Stärke von 8,2. Bislang wurden 15 Todesopfer gemeldet. Für die gesamte Region gilt eine Tsunamiwarnung.