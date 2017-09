Mexiko-Stadt - Erneut bekommt Mexiko die Kraft der Naturgewalten zu spüren: Am Atlantik ist ein Hurrikan unterwegs, dazu kommt nun noch ein schweres Erdbeben vor der Pazifikküste. Mexiko gab die Stärke des Bebens mit 8,4 an. Es ereignete sich demnach 137 Kilometer südwestlich von Tonalá in einer Tiefe von 19 Kilometern, wie das Seismologische Institut in Mexiko mitteilte. Andere Institute hatten zunächst von einer Stärke von 8,0 gesprochen. Für mehrere Länder der Region trat eine vorläufige Tsunamiwarnung in Kraft, sie umfasst neben Mexiko mehrere Staaten in Mittelamerika sowie Ecuador.