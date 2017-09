Mexiko-Stadt - Die Zahl der Todesopfer nach dem starken Erdbeben in Mexiko ist auf knapp 200 gestiegen. Wie der Leiter der Zivilschutzbehörde, Luis Felipe Fuente, mitteilte, seien bisher 195 Leichen geborgen worden. Davon seien 97 Tote in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt, 32 im Bundesstaat Puebla, 55 im Bundesstaat Morelos, 9 im Bundesstaat Mexico, und jeweils ein Todesopfer in den Bundesstaaten Guerrero und Oaxaca zu beklagen.