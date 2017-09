Mexiko Salma Hayek spendet 100 000 Dollar für Erdbebenopfer

"Bei dem verheerenden Erdbeben 1985 starben viele Freunde und ein Onkel, der mir sehr nahe stand", teilte die 51-Jährige am Mittwoch dazu in einer Videobotschaft über ihren Instagram-Account mit. "Mit den Folgen dieses Desasters musste ich leben, es ist entsetzlich. Ich habe einen Spendenaufruf gestartet, um den Familien in Mexiko zu helfen, die diesen Albtraum gerade erleben."

In dem Video verwies die US-amerikanisch-mexikanische Darstellerin auf ihre Crowdfunding-Seite, auf der man für die Unicef-Hilfsmission im Erdbebengebiet spenden kann. "Ich appelliere an eure Herzen und euer Mitleid. Alles, was ihr zu geben bereit seid, wird helfen."

Am Donnerstagmorgen deutscher Zeit waren bereits gut 216 000 Dollar zusammengekommen. Bei dem schweren Erdbeben in Mexiko-Stadt 1985 - genau 32 Jahre vor der jüngsten Katastrophe - waren mehrere tausend Menschen ums Leben gekommen. Am Dienstag starben mindestens 230 Menschen.