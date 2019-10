Miedeslbach Die Ortsumfahrung kommt frühestens 2027/28

Dass die Stadt in Absprache mit dem Regierungspräsidium dabei ist, die Grundlagen für die spätere Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens zu erarbeiten, was bis zur Abwägung verschiedener Trassenvarianten und bis zur Präsentation einer Vorzugsvariante geht – während parallel dazu die artenschutzrechtlichen Untersuchungen laufen –, war für Manfred Beier vor allem auch im Ortschaftsrat das maßgebliche Gegenargument zum Vorwurf, dass das alles doch viel schneller gehen müsste.

„Wenn die Stadt diese Vorplanungen nicht übernommen hätte, würde gar nichts passieren“, sagt der Fachbereichsleiter, dessen aktueller, von Oberbürgermeister Matthias Klopfer als „realistisch-optimistisch“ eingeschätzter Zeitplan so aussieht, dass es bis 2025 einen Planfeststellungsbeschluss geben und – abhänigig natürlich von der Finanzierung und den politischen Mehrheiten im Land – bis 2027/28 mit dem Baubeginn gerechnet werden könnte. „Und dann wird sich sicher auch noch jemand finden, der klagt“, machte SPD-Fraktionschef Thomas Berger deutlich, dass es noch weitere Unwägbarkeiten gibt und dass der Termin 2027/28 demnach wohl nur der „best case“, also der Idealfall, sein dürfte.

„Man kann diesen Menschen kaum mehr gegenübertreten“

Diese Perspektive sei für die Menschen, die an der Ortsdurchfahrt wohnten, „eine Katastrophe“, meinte Berger und bekannte: „Man kann diesen Menschen kaum mehr gegenübertreten.“ Zumal es in Baden-Württemberg wohl kaum eine Landesstraße gebe, die höher belastet sei als die in Miedelsbach und bei der sich durch eine Ortsumfahrung ein besserer Effekt erzielen lasse. „Wollen wir das den Leuten in der Ortsdurchfahrt tatsächlich noch auf Jahre hinaus zumuten?“, fragte in diesem Zusammenhang fast schon verzweifelt der Miedelsbacher Ortsvorsteher Thomas Rösch.

„Bis bei uns zwei Gleise verlegt sind, hat die Schweiz zwei Tunnel gebaut“, wies in Übereinstimmung mit Thomas Berger CDU-Fraktionschef Hermann auf die lange Verfahrensdauer schon bei viel kleineren Projekten als einer Ortsumfahrung hin – verursacht durch immer noch mehr Vorschriften und Auflagen. Insofern wäre es nach Beutels Einschätzung schon ein Erfolg, wenn das mit dem Baubeginn 2027/28 klappen würde. Und dass die Stadt wie beim Aufstieg nach Schlichten etwas beschleunigen könnte, indem sie sich finanziell am Bau der Ortsumfahrung beteiligt, ist laut Oberbürgermeister Matthias Klopfer sehr zweifelhaft. „Das Land will nicht mehr, dass Prioritäten auf diese Weise beeinflusst werden“, sagte Klopfer und plädierte dafür, den Bürgern reinen Wein einzuschenken. Und dazu gehöre, dass niemand erwarten dürfe, dass aktuell jemand Zusagen für ein Projekt mache, das aus heutiger Sicht erst in die Amtszeit der übernächsten Landesregierung falle.

Und technische beziehungsweise verkehrsplanerische Probleme sind natürlich auch noch einige zu lösen. So zeichnet sich, auch wenn die Trassenführung noch gar nicht feststeht, schon jetzt ab, dass der Kreisel auf Höhe der Lauswiesenhalle, an den die Ortsumfahrung theoretisch angebunden werden könnte, mit einer Belastung von rund 57 000 Fahrzeugen in 24 Stunden keine Option ist. Zum Vergleich: Der morgens und abends ebenfalls überlastete Kübler-Kreisel muss derzeit „nur“ um die 30 000 Fahrzeuge schlucken.

Eine Alternative zum Lauswiesen-Kreisel, so Manfred Beier auf Nachfrage, könnte sein, eine direkte Verbindung zwischen den Ortsumfahrungen Haubersbronn und Miedelsbach zu schaffen und den von Welzheim her kommenden Verkehr mittels einer Ampel auf die Ortsumfahrung zu führen. Kein Problem wäre von Schorndorf her das Rechtsabbiegen in Fahrtrichtung Welzheim. „Aber das ist, glaube ich, unser kleinstes Problem“, meinte Oberbürgermeister Matthias Klopfer. Ein größeres könnten die Kosten sein, über die Manfred Beier derzeit überhaupt noch nicht reden und spekulieren will: „Da wäre jede Zahl komplett daneben.“