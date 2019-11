Mieses Klima Neuer Podcast zur Klimakrise aus der Onlineredaktion

In den nächsten Wochen und Monaten beleuchten unsere Redakteure im Gespräch die verschiedensten Aspekte des Themas. Dafür werden Wissenschaftler, Aktivisten, Lehrer, Schüler, Politiker, und viele mehr gefragt: Was kommt da auf uns zu? Inwiefern betrifft es uns? Und was können wir tun?

Das erwartet Sie im Podcast

In der ersten Folge wollen wir aber vorab klären, worüber wir überhaupt sprechen. Stefan Urbat, Physiker und Aktivst der Scientists for Future Regionalgruppe Stuttgart, erklärt im Gespräch mit Redakteur Alexander Roth, was Klima überhaupt ist, warum CO² uns schaden kann und wie schlimm es wirklich um die Zukunft des Planeten bestellt ist.

In der zweiten Folge, die nächste Woche erscheint, sprechen wir mit Nisha Toussaint-Teachout von Fridays for Future Stuttgart über den nächsten globalen Klimastreik-Tag am 29. November 2019.