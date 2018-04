Mietspiegel Waiblingen Kommentar: Hochhäuser dürfen kein Tabu sein

In den neuen Baugebieten der vergangenen Jahre entstanden wieder mehr Mehrfamilienhäuser – das ist der richtige Weg. Wenn sich wirklich was ändern soll auf dem Wohnungsmarkt, muss es noch höher hinaus gehen. Auch Hochhäuser – gemeint ist nicht das Luxussegment – dürfen kein Tabu sein. Das sieht nicht immer schön aus, gefällt saturierten Häuslebesitzern überhaupt nicht und birgt so manche sozialen Probleme. Das tut die Wohnungsnot allerdings auch. Soziale Gerechtigkeit bedeutet unter anderem, günstige Wohnungen zu schaffen. Und die gibt es nicht in Reihenhaussiedlungen.