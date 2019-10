Millionenschwere Spielautomaten-Manipulation Ex-Gemeinderätin aus dem Rems-Murr-Kreis mitangeklagt

Beim nun laufenden Prozess am Landgericht geht es um große Zahlen. Von 2013 bis 2017 sollen Steuern in Höhe von rund sieben Millionen Euro hinterzogen worden sein. Sieben Angeklagte sollen in wechselnder Besetzung in mehreren Städten mehr als 160 Straftaten begangen haben. Bei vier der Angeklagten handelt es sich um ein Ehepaar und dessen erwachsene Söhne.

Hauptangeklagt: ein 63-Jähriger aus Waiblingen. Der Mann soll mehrere Spielhallen selber betrieben haben, in Waiblingen, Stuttgart, Augsburg – allerdings habe er Strohfrauen als Geschäftsführerinnen vorgeschoben. Auch habe die Bande mit Kompagnons in Köln kooperiert und als Dienstleister Betrugssoftware an interessierte Spielhallenbetreiber weiterverkauft.

Mitangeklagt: eine Frau, die für die Aufstellung von Automaten in Süddeutschland zuständig gewesen sein soll. Sie saß früher – allerdings bereits vor längerer Zeit – für die CDU in einem Gemeinderat im Rems-Murr-Kreis und hatte lokale Führungsämter inne.

Der 700-PS-Lamborghini

Dass mit Automatenbetrug viel dubioses Geld zu machen ist, zeigt auch ein Fall in Hagen (Nordrhein-Westfalen): Dort sollen Spielhallenbetreiber gar 48 Millionen Euro an Steuern hinterzogen haben. Der Prozess begann im Mai und ist auf 58 Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil wird erst im Jahr 2020 erwartet – einen kleinen Teil des verlorenen Geldes hat sich der Staat aber jetzt schon zurückgeholt: Das Finanzamt versteigerte mehrere beschlagnahmte Luxus-Autos der Angeklagten und erzielte damit bei einer Online-Auktion knapp eine Million Euro. Versteigert wurden unter anderem ein Lamborghini mit 700 PS und ein mit Goldfolie überzogener Mercedes.