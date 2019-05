Minimalziel Relegation erreicht VfB-Kapitän Christian Gentner spricht Klartext

An der grundsätzlich enttäuschenden Spielzeit ließ Kapitän Christian Gentner, dessen Vertrag ausläuft und der einige "Baustellen" im Verein vorerst nur intern ansprechen will, deshalb auch keinen Zweifel aufkommen. "Wir haben 27 Punkte jetzt, da darfst du normal nicht in der Liga bleiben. Wir bekommen die Chance geschenkt mit der Relegation", sagte er und ergänzte im Hinblick auf den möglichen Gegner: "Egal wer da kommt, wir sind der Favorit - das dürfen wir nicht von uns schieben."

Der VfB muss seine Chance nutzen. Dann hat Tim Walter die Gelegenheit, in der kommenden Saison einen Erstligisten zu trainieren. Zumindest indirekt bestätigte Hitzlsperger am Samstag schon vor dem Anpfiff im Sky-Interview das Interesse des VfB am Coach von Holstein Kiel.

Ob Walter bei einem Wechsel, für den Kiel wohl eine Million Euro Ablöse haben möchte, auch mit VfB-Urgestein Gentner arbeiten wird, ist offen. Auf die Frage, ob das Relegationsrückspiel sein letzter Auftritt im Trikot des VfB sein werde, antwortete der 33-Jährige: "Keine Ahnung. Es gibt ein paar Dinge, die passen mir nicht, die mir auch ein bisschen auf den Sack gehen. Aber auch das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich kann und werde das jetzt nicht öffentlich thematisieren."

Denn der VfB Stuttgart und Gentner haben trotz des erreichten Zwischenziels Relegation noch immer viel zu verlieren.