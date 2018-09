Missbrauchsfälle in der Kirche Stuttgarter Bischof Fürst nimmt Stellung

Inhalte der Studie "Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz" waren vergangene Woche vorab bekannt geworden. Den Berichten zufolge werden in der Studie für den Zeitraum von 1946 bis 2014 bundesweit sexuelle Vergehen an 3677 überwiegend männlichen Minderjährigen protokolliert.

Bischof Fürst hatte sich "erschüttert" zum Ausmaß des Missbrauchs geäußert. Er habe geahnt, welche Dimension die Studie aufdecken könne, erklärte der Bischof. Dennoch seien die jetzt bekannten Ergebnisse für ihn erschreckend. Der Diözese seien 72 seiner Kleriker bekannt, die des Missbrauchs an Minderjährigen beschuldigt werden; 45 davon seien bereits gestorben. Die Zahl der Opfer in Württemberg taxierte eine Sprecherin auf 100 bis 200 Personen.