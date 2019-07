Missglücktes Kalajdzic-Debüt VfB verliert Testspiel gegen den FC Winterthur

"Die erste Halbzeit war nicht gut, wir haben insgesamt zu wenig Bereitschaft gezeigt", analysierte der VfB-Chefcoach die Partie im Nachgang, " auch wenn die Spieler natürlich müde sind, war das nicht ausreichend, um ein Spiel so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen."

Im Stadion Schützenwiese hatten vor 2200 Zuschauern Roman Buess (29. und 41.) und Ousmane Doumbia (68.) die Tore für den Schweizer Zweitligisten erzielt (Der Spielverlauf zum Nachlesen hier in unserem Ticker ). Geburtstagskind Mario Gomez traf kurz vor dem Halbzeitpfiff zum zwischenzeitlichen 1:2. Am Samstagabend (20.15 Uhr) steht für die Walter-Elf beim FC Basel der nächste Test auf dem Programm.

Das Spiel beim FC Winterthur war das sechste Testspiel der Schwaben in der laufenden Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Liga. Zuvor hatte der VfB nur ein Testspiel gegen die Young Boys Bern verloren. Die Stuttgarter starten am 26. Juli mit dem Heimspiel gegen Mit-Absteiger Hannover 96 in die neue Zweitliga-Spielzeit.