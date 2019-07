Mit Argentiniens U23 bei Panamerika-Spielen VfB-Stürmer Gonzalez verpasst Saisonauftakt

Stuttgart.

Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart muss zum Saisonauftakt auf Angreifer Nicolas Gonzalez verzichten. Der 21-Jährige ist für den U-23-Kader seines Heimatlandes Argentinien für die Panamerikanischen Spiele nominiert worden. Diese finden vom 26. Juli bis 11. August in Perus Hauptstadt Lima statt. Gonzalez werde nach dem zweiten Trainingslager des VfB in St. Gallen (6. bis 13. Juli) nach Südamerika reisen, teilte der Verein am Donnerstag mit.