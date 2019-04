Mit dem Auto zur Schule Elterntaxis auch in Schorndorf ein großes Problem

"Zu Fuß zur Schule"-Projektwochen an der Schlosswallschule

Und noch etwas gibt es an der Schlosswallschule: Seit ein paar Jahren beginnen jedes Jahr vier Wochen nach Schuljahresbeginn die Projektwochen „Zu Fuß zur Schule“: Dann werden zehn Wochen lang in den Klassen nicht nur die Laufkinder gezählt, sondern – begleitet von einem extra gedichteten Zu-Fuß-zur-Schule-Rap – mit einem Goldpokal auch Wochensieger gekürt. Mit dem Effekt: An der Schlosswallschule gibt es Laufgruppen, die über die ganze Grundschulzeit zusammenbleiben – aber eben auch viele Eltern, die sich partout nicht überzeugen lassen. Und das nicht nur von den Kindern, die vom äußersten Rand des Schulbezirks, von der Gmünder und der Göppinger Straße, morgens um 7 Uhr allein zur Schlosswallschule laufen müssten. Aber um halb acht findet jedes Kind eine Laufgruppe, ist Ehlert überzeugt und sieht „die eigentlichen Gefahren“ ganz woanders: Übers Smartphone werden Kinder heute mit Dingen konfrontiert, die mit ihrer Lebenswirklichkeit nichts zu tun haben. Und so werden Kinder, die in Alltagsdingen zunehmend unterfordert sind, weil ihnen ihre Eltern alle Steine aus dem Weg räumen und sich sogar über hochstehende Wurzeln auf dem Schulhof beschweren, permanent von den Sozialen Medien überfordert.

Handgreiflichkeit: Uneinsichtiger Vater an der Künkelinschule

Und bleibt’s in den meisten Fällen bei einem Kopfschütteln als Reaktion, manchmal vielleicht auch bei einem mehr oder weniger direkten Hinweis, gab es an der Künkelinschule, wo die Gehwege an der Schlichtener Straße und an der Urbanstraße, die Bushaltestelle, ja oft auch die Brandschutzzone an der Burgstraße von Eltern zugeparkt werden, jüngst sogar eine tätliche Auseinandersetzung: Passanten haben beobachtet, wie ein Vater, angesprochen auf das widerrechtliche Parken auf dem Gehweg, handgreiflich geworden ist. Und auch wenn Schulleiter Harald Schurr den Vorfall nicht zu hoch hängen möchte, „Elterntaxis sind ein Thema“. Darum bekommt zur Einschulung jede Familie eine Broschüre in die Hand gedrückt, in der sich ein Kapitel auch dem Schulweg widmet und auf die fehlenden Parkmöglichkeiten hingewiesen wird. Im Grunde ist der Schulleiter aber zufrieden, „wie viele Kinder zu Fuß kommen“.