Mit Disziplin zum Wein-Meistertitel Korber darf sich "Master of Wine" nennen

In den sieben Jahren Studium sei er einmal durch die theoretische und einmal durch die praktische Prüfung gefallen, erzählt Curtius. Mit der Theorie habe er während der Zeit aber wenig Probleme gehabt. Er schrieb Aufsätze über Management, Marketing und die Lagerung des Weins. Wie bei der Vorbereitung auf jede Prüfung, komme es auf Selbstorganisation und Disziplin an. Ein klarer Plan habe ihm dabei geholfen, sagt der 50-Jährige. Schwieriger hingegen sei die Verkostung gewesen, die in einer Prüfungswoche morgens vor den Theorieprüfungen stattfand. „Stress blockiert die Sinne“, sagt Curtius. „Da kommt es auf die Tagesform an.“ In zwei Stunden und 15 Minuten musste er zwölf Weine verkosten und dazu Fragen beantworten: Um welche Rebsorte handelt es sich? In welchem Preissegment liegt dieser Wein? Wie wurde er hergestellt? Zehn von zwölf Weinen musste er richtig analysieren, um die Prüfung zu bestehen.

Noch nie so wenig Alkohol getrunken wie während der Ausbildung

Eine große Herausforderung sei für ihn gewesen, nach der Verkostung nicht zu lange darüber nachzudenken, ob er die Fragen zu jedem Wein beantworten konnte. „Schieb das, was vorher war, weg und konzentrier’ dich auf das Nächste“ – um diese Einstellung zu erreichen, bereitete er sich mit einem Mentalcoach auf die Prüfungssituation vor. Fachliche Unterstützung erhielt er außerdem von seiner Mentorin Caro Maurer. Die in Bonn lebende Journalistin bekam vor acht Jahren als erste Frau im deutschsprachigen Raum den „Master of Wine“.

Auch viel Sport, kein Kaffee und kein Zucker halfen ihm, fit zu bleiben, sagt der 50-Jährige. „Ich habe noch nie so wenig Alkohol getrunken, wie in dieser Zeit“ – denn obwohl sich alles um den Wein dreht, habe er so fit sein müssen wie für den Hochleistungssport.

Die Geduld und Zeit, die andere in seine Ausbildung investiert haben, möchte Curtius zurückgeben. Bei der „Wine and Spirit Education Trust“, einer Organisation, die Kurse und Prüfungen im Bereich Wein und Spirituosen anbietet, möchte er sich engagieren. Dort machte er vor Beginn seines Masterstudiums ein Wein-Diplom. Auch will er Kurse für Sommeliers und an Hotelfachschulen geben. Außerdem organisiert er Verkostungen.

Wein sei schon lange sein Hobby. Vor mehr als 25 Jahren hatte Thomas Curtius' Frau ihm ein Weinseminar geschenkt, berichtet der 50-Jährige. Je mehr er sich mit Wein beschäftigte, desto mehr Fragen seien aufgetreten. Die Neugier trieb den Korber an, mehr über die Herstellung der edlen Tropfen und die Herkunft von Weinsorten zu erfahren.