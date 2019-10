Mit Seenot-Flüchtlingen solidarisch Waiblingen tritt Bündnis „Städte sicherer Häfen“ bei

"Auf die Solidarität von Waibilngen können Sie sich verlassen"

Andrea Rieger, ebenfalls FDP-Rätin, stellte sich dagegen klar auf die Seite der Befürworter: „Ich halte es für richtig, symbolisch Solidarität zu zeigen“, sagte sie. So sah es auch FW-DFB-Chef Siegfried Bubeck. Dass der Beitritt eine symbolische Geste war, räumte SPD-Chef Roland Wied durchaus ein. Für ihn sei er ein Zeichen von Humanität und von Solidarität. Es gehe darum, die Menschen an Bord der Schiffe sicher an Land zu bringen, sagte er. Das unwürdige Geschachere müsse aufhören. „Auf die Solidarität von Waiblingen können sie sich verlassen.“

Auch für Alfonso Fazio (Agtif) ist der Beitritt ein Symbol, und zwar eins, das gut und richtig ist. Negative Symbole habe man in Europa zur Genüge gesehen. In Waiblingen habe man aber eine Welle der Hilfsbereitschaft mit Signalwirkung erlebt, erinnerte Fazio. „Wir sind eine europäische Stadt, ausländerfreundlich und bereit, Menschen aufzunehmen.“

Wie machtvoll also kann ein Symbol sein? Und wo endet die Zuständigkeit der Stadt? Für den Oberbürgermeister jedenfalls nicht bei der Flüchtlingsfrage. „Wir können einen Appell setzen, weil wir hier auch die Arbeit leisten“, zeigte er sich überzeugt. Die Asylbewerberpolitik betreffe die Stadt direkt. Gleichzeitig wollte Hesky den Vorstoß auch als Geste an die ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer verstanden wissen, die sich den Beitritt gewünscht hatten.