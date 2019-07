Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart Misstrauensvotum gegen Präsident Dietrich

Das aktuelle Präsidum des Vereins, bestehend aus Wolfgang Dietrich und Bernd Gaiser, nahm die Ergänzung vor. Unter TOP 6 heißt es nun: "Abwahl des Präsidenten." In der ergänzenden Tagesordung, die am Montag via Mail an die Mitglieder verschickt wurde, nahmen Dietrich und der Vorsitzende des neunköpfigen Vereinsbeirats, Wolf-Dietrich Erhard, ausführlich Stellung zu den erhobenen Vorwürfen.

Der Aufsichtsrat steht hinter dem Präsidenten

Dietrich ist seit Oktober 2016 im Amt und nach dem dritten Abstieg der Vereinsgeschichte mehr denn je in den Fokus der Kritik geraten. Missglückte Personalentscheidungen (Stichwort: Reschke), alte Firmenbeteiligungen (Stichwort: Quattrex) und nicht eingelöste Wahlversprechen (Stichwort: Rückkehr in die Top Five) sind die Hauptkritikpunkte seiner Gegner. Für große Teile der Ultras ist der ehemalige S21-Sprecher seit der Bekanntgabe seiner Kandidatur ein rotes Tuch.

Rückhalt genießt der 70-Jährige aber weiterhin vonseiten des Aufsichtsrats. Das Gremium hatte seinem Vorsitzenden erst Ende Mai das Vertrauen ausgesprochen. "Der Aufsichtsrat ist mit der sportlichen Entwicklung der vergangenen Saison in hohem Maße unzufrieden. Er ist aber der Überzeugung, dass die im Februar eingeleitete Neu-Ausrichtung des Sportbereichs die Voraussetzungen für eine positive sportliche Entwicklung gewährleisten", hieß es in einer Stellungnahme.