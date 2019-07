Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart Warum das WLAN nicht funktioniert hat

Neben den eingeschalteten Behörden, dem Landeskriminalamt sowie der Kriminalpolizei, wurden der Professor für IT-Sicherheit Holger Morgenstern und der IT-Sicherheitsexperte Sebastian Schreiber als externe Gutachter beauftragt, den Vorfall zu prüfen. Ihr Ergebnis: Überlastung. Oder im Detail: „In den Logfiles befand sich eine Vielzahl von Hinweisen auf eine Überlast-Situation eines lokalisierten Teilsystems eines Dienstleisters. Die Abstimmung am 14.07.2019 war also nicht möglich, weil an dieser Stelle des Systems die Menge der gleichzeitigen Anfragen nicht bearbeitet werden konnte.“

„Die untersuchten Protokolldateien lassen auf eine starke Überlastung eines Systemteils zum Zeitpunkt der Abstimmungsversuche schließen“, erklärte dazu Holger Morgenstern in einer Pressemitteilung. Es seien zudem keine Spuren von Cyberangriffen gefunden worden. „Ich komme zu dem Schluss, dass die Ursache des Ausfalls in einem identifizierten Teilsystem eines Dienstleisters liegt“, sagt Sebastian Schreiber.

Nach der Klärung der Ursache könne jetzt die juristische Prüfung erfolgen, „wer für diese Dysfunktion die Verantwortung trägt“, so das Präsidium des Vereins. Bis zur finalen Klärung dieses juristischen Sachverhalts „können keine weiteren Details kommuniziert werden.“