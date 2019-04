Mitmachen erwünscht Neues Konzept für Radwege im Rems-Murr-Kreis

Geplant ist, den Zustand der bestehenden Radwege zu erfassen und zu bewerten. So war das Landratsamt bereits mit den Kreisstraßen verfahren und ermittelte, wo der Sanierungsbedarf am größten ist. Es stellte sich heraus: Die Hälfte der rund 380 Kilometer Kreisstraßen ist marode. Der Kreisstraßenmaßnahmeplan listet die Reihenfolge der Sanierungen und Ausbauten nach ihrer Dringlichkeit auf. Eine solche Projektliste ist auch für die Radwege geplant.

Jährlich eine halbe Million Euro für Radwege

Der Landkreis Rems-Murr hat das Straßenbau-Budget verdoppelt und gibt bis 2021 jährlich sechs Millionen Euro aus. Pro Jahr fällt dabei eine halbe Million Euro für Radwege ab. Das Landratsamt sieht sich auf einer Linie mit dem Land Baden-Württemberg, das den Radverkehr als alternatives und klimaneutrales Verkehrsmittel ausbauen möchte. Überfüllte Busse und Bahnen, Staus auf den Straßen: Die Region Stuttgart stöhnt unter dem Verkehr. Die Belastungen werden sogar noch zunehmen. Das Rad bietet sich als umweltfreundliche Alternative an und soll die Straßen entlasten.

Umgesetzt wird das Radwegekonzept in zwei Phasen. Zunächst wird ein Startnetz geschaffen, das die Lücken zwischen den wichtigsten Verbindungen schließen soll. „Der angestrebte endgültige Qualitätsstandard muss vorerst eine untergeordnete Rolle spielen, um zeitnah und mit dem zur Verfügung stehenden Mitteln attraktive Verbindungen und Lückenschlüsse zu schaffen“, hieß es in der Vorlage für die Kreisräte im Verkehrsausschuss. Im zweiten Schritt wird ein Zielnetz geplant, das auch höheren Ansprüchen genügt.

Die Radwegekoordinatorin Karen Fischer kümmert sich darüber hinaus auch noch um die beiden Radschnellwege, nämlich Ludwigsburg-Waiblingen sowie Schorndorf-Fellbach, und erstellt Machbarkeitsstudien. Unter Radschnellwegen werden relativ breite und kreuzungsfreie Radwege verstanden, die den Alltagsradler im Visier haben und ihm schnelle Verbindungen von A nach B ermöglichen. Ob diese teuren Radschnellwege realisiert werden, ist allerdings nicht Sache des Kreises, sondern des Landes. Das Land baut aktuell die Verbindungen Heidelberg-Mannheim, Heilbronn-Neckarsulm-Bad Wimpfen und Stuttgart-Esslingen-Plochingen sowie fördert als kommunales Pilotprojekt die Strecke Böblingen/Sindelfingen – Stuttgart mit circa 1,7 Millionen Euro.

Mitmachen!

Die Radwegekoordinatorin Karen Fischer will das Radewegekonzept nicht allein entwickeln. Sie ruft zum Mitmachen auf. „Ihre Hinweise und Anregungen sollen in die Erstellung des Netzes mit einfließen“, heißt es im Online-Portal, das die Möglichkeit bietet, Meldungen zum Entwurf des Radwegenetzes mitzuteilen und sich damit aktiv an der Radverkehrsförderung des Landkreises zu beteiligen. Die interaktive Karte bietet die Möglichkeit für zusätzliche Verbindungswünsche (Linie zeichnen), Ausbauwünsche (Linie zeichnen) sowie für die Meldung von Gefahrenstellen (Punkt setzen).