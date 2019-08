Modellfliegergruppe Welzheim Sommerfest: Geschicklichkeit und Köpfchen gefragt

„Man kommt mit vielen Bereichen in Kontakt: Wetterkunde, Physik, Geschichte, Technik, Elektronik“, zählt er auf. Einen Vorgeschmack auf das Hobby erhalten die Jungs bei Geländespielen mit dem Flugzeug. Beim „Opendoor Run“ hat jeder fünf Versuche, den Flieger durch ein Tor zu steuern. Von der Startlinie aus zeigen die Flugeinsteiger, was Präzision ist - oder zumindest gute Chancen hat, ein präzises Flugmanöver zu werden.

„Dein Flug war schön, aber knapp am Pfosten vorbei“, kommentiert Modellflieger Justin einen Versuch. „Er soll nicht durchrutschen, sondern durchfliegen.“ Der Achtjährige ist das jüngste Mitglied der Modellfliegergruppe und übt seit einem Jahr Saltos und Rollenstrudel mit dem Einsteiger-Modellflugzeug „Acro“. Seine Mithilfe ist gefragt beim Ferienprogramm, als gezeigt werden soll, wie der Flieger am besten geworfen wird und wo man ihn hält. „Am Schwerpunkt, unterhalb der Flügel“, weiß Justin schon. „Dann kriegt das Flugzeug keinen Kippmoment beim Wurf, alle anderen Angriffspunkte können zu ungewollten Flugmanövern führen“, ergänzt Pink.

Geschicklichkeit und Köpfchen sind beim „Dart Run“ gefragt: Hier wird auf eine Scheibe gezielt wie beim Dartspiel. Als Preise gibt’s Spielzeug. Wer bei den vier Stationen die meisten Punkte erreicht, darf als Erster etwas vom „Gabentisch“ auswählen. Einige Kurven, etliche Loopings und manche Bauchlandung später lenkt Klaus Pink die Aufmerksamkeit zur Geschichte der Fliegerei. Für jede richtige Antwort regnet es Gummibärentütchen.

Die erste Quizfrage bleibt gummibärenlos, sie ist zu schwer: Auf Louis Blériot, der als erster Mensch über den Ärmelkanal geflogen ist, kommen die Kinder nicht. Ohne Hilfestellung wissen sie aber die Anzahl der Triebwerke eines A 380. Und natürlich kennen sie auch den Namen des ersten Überschall-Passagierflugzeugs: „Concorde“, rufen sie gleichzeitig. Die tummelt sich nicht im Fliegerhimmel beim Sommerfest. Dafür jede Menge Düsenflugzeuge und Oldtimer.

Beim Sommerfest am Samstag und Sonntag ließen befreundete Modellflieger beim „freien Fliegen“ ihre Raritäten in die Luft: Der am Samstagvormittag windige Himmel war Schaubühne für Oldtimer wie den Waco-Doppeldecker mit Sternmotor, drei Düsenflugzeuge als „Schäumlinge“ und Hochleistungs-Segelflieger wie die Minimoa, die als Original in den 1930er Jahren geflogen ist, und die G103 Acro, ein doppelsitziges kunstflugtaugliches Segelflugzeug mit 7,20 Meter Spannweite.

Auch das Modell einer Bronco OV-10 war wochenends beim Flug zu sehen - ein doppelrumpfiges Erdkampfflugzeug aus dem Vietnamkrieg. Eine Futura flog Jet-Flüge vor. Und ein russischer SU-30 mit Schubvektorsteuerung flog Kunstflüge auf engstem Raum inklusive Loopings auf der Stelle.