Modellwechsel beim Mercedes Sprinter in Sicht Der Mercedes Sprinter zeigt keine Müdigkeit

Stuttgart - Obwohl beim Sprinter im nächsten Jahr ein Generationswechsel bevorsteht, ist der absatzstärkste Transporter von Mercedes-Benz weiterhin stark gefragt. „Wir werden in diesem Jahr in der Transportersparte einen Rekordabsatz erreichen und der Sprinter wird einen maßgeblichen Anteil daran haben“, berichtet Volker Mornhinweg, der Chef der Van-Sparte von Daimler im Gespräch mit dieser Zeitung. In den ersten drei Quartalen legte der Absatz der Van-Sparte weltweit um acht Prozent auf rund 283 300 Fahrzeuge zu, davon waren mehr als 142 000 Sprinter. Die Werke in Düsseldorf und Ludwigsfelde, wo der Sprinter produziert wird, sind laut Mornhinweg voll ausgelastet und fahren im Drei-Schicht-Betrieb. Dies ist alles andere als selbstverständlich, zumal der VW-Konzern versucht hat, den Wettbewerb zu verschärfen. Denn früher basierte der VW-Crafter auf dem Sprinter. Daimler produzierte den Crafter im Auftrag der Wolfsburger. Vor einigen Jahren hat der VW-Konzern jedoch beschlossen, eigene Wege beim großen Transporter zu gehen, hat einen neuen Crafter entwickelt und dafür eigens ein Werk in Polen errichtet.