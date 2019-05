Mögglingen Unfall mit Falschfahrerin auf der B29

Mögglingen.

Eine Falschfahrerin hat am Freitagvormittag (3.5.) einen Unfall auf der B29 verursacht. Die 43-Jährige fuhr gegen 10.30 Uhr mit ihrem Mercedes auf die falsche Richtungsfahrbahn der B29. An der Anschlussstelle Mögglingen-Ost geriet sie über die Ausfahrt Mögglingen-Ost auf die Fahrbahn in Richtung Stuttgart, fuhr dann aber auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Aalen.