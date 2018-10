Möglingen Autofahrer fährt 92-Jährige an und begeht Unfallflucht

Möglingen.

Am Montag musste eine 92-jährige Fußgängerin ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie von einem 32-jährigen VW-Fahrer angefahren wurde. Die Frau wollte gegen 14.15 Uhr einen Zebrastreifen an einem Kreisverkehr in der Schwieberdinger Straße überqueren, als der 32-Jährige in den Kreisverkehr einfuhr. Zeugen zufolge benutzte er dabei sein Handy. Er erfasste die 92-Jährige, die durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde.