Mord an 22-Jähriger aus Backnang Urteil gegen Ex-Freund von Katharina K. teilweise aufgehoben

Unstrittig ist: Am Abend des 8. November 2017 hat der damals 24-jährige Daniel E. die 22-jährige Katharina K. in deren Wohnung in Backnang-Strümpfelbach erwürgt, während die beiden Söhne der jungen Frau nebenan schliefen. Diese Umstände werden zum äußeren Geschehen gezählt und bleiben gültig. Außer E. selbst, der bis zum Schluss abstritt, Katharina K. getötet zu haben, hatte auch während des Prozesses niemand seine Täterschaft infrage gestellt.

Diese Form der Aggression, das Würgen, hatte E. schon zuvor angewandt. Eine andere Ex-Freundin hatte glaubhaft vor Gericht geschildert, wie er auch sie im Streit am Hals gepackt und beinahe bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt hatte. Auch sah es das Gericht als erwiesen an, dass der Kurierfahrer den Leichnam seiner Ex-Freundin anschließend zielgerichtet nach Eglosheim transportierte, mit Dieselkraftstoff übergoss und anzündete. Die sterblichen Überreste der jungen Frau packte er im Anschluss wieder zusammen und lud sie in einem Gartengrundstück in Asperg ab, wo er versuchte, sie in einem Komposthaufen zu verstecken. Das Vorgehen sei kaltblütig gewesen, hatte der Vorsitzende Richter Uwe Tetzlaff bei der Urteilsbegründung ausgeführt. Es zeige, wie planvoll Daniel E. vorgegangen sei.

Verteidiger hofft auf neue Verurteilung wegen Totschlags



Anders hatte damals der Verteidiger die Sache dargestellt. Dass Daniel E. zuvor schon eine aggressive und handgreiflich Verhaltensweise an den Tag gelegt hatte, leugnete auch Raich in seinem Plädoyer im vergangenen Jahr nicht. Mit dem Unterschied: Davor sei es immer noch gut gegangen, sein Mandant habe rechtzeitig aufgehört. „Es spricht für eine spontane Tat.“ Vielleicht habe er auch an jenem Novemberabend gedacht, er hätte alles unter Kontrolle, „Aber dieses Mal war es nicht so, Katharina ist dabei gestorben.“ Einen Tötungsvorsatz, ein planvolles Vorgehen, wollte der Verteidiger daher nicht erkennen.

Welche Version des Vorgefallenen zutrifft, wird nun erneut vor dem Stuttgarter Landgericht erörtert. Um Klarheit über das Motiv zu erlangen, wird neu verhandelt. Es müsse die Frage geklärt werden, was in den Wochen vorher sowie unmittelbar vor der Tat passiert sei, erklärt der Verteidiger. „Es wird wohl eine relativ aufwendige Beweisaufnahme“, mutmaßt Raich. „Für uns ist ganz wichtig, dass dieser Mordvorwurf vom Tisch kommt“, führt er weiter aus. Sein Mandant war wegen Mordes bei besonderer Schwere der Schuld zur höchstmöglichen Strafe verurteilt worden – einer lebenslangen Haft. Eine neue Verurteilung wegen Totschlags wäre „eine deutliche Verbesserung“, so Raich. Zum Zeithorizont der neuen Verhandlung könne man derzeit noch keine Aussagen treffen, Raich geht aber davon aus, dass es erst im Frühjahr 2020 losgeht – „sicherlich nicht mehr in diesem Jahr“.